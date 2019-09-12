НАЗК внесло припис новому міністру у справах ветеранів

ukru
18:19 • 72863 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 131040 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 127713 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 190025 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 148742 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 175219 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 164133 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130040 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173277 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 269047 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
0.6 м/с
58 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 63228 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 95676 перегляди
Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

21 березня, 16:36 • 29777 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 127288 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

18:32 • 91497 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 127288 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 190025 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 175219 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 164133 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 134196 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 72863 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 95676 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 63228 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123420 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 114374 перегляди
Актуальне
НАЗК внесло припис новому міністру у справах ветеранів

НАЗК внесло припис новому міністру у справах ветеранів

Київ • УНН

 • 20958 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло три приписи: міністру у справах ветеранів Оксані Коляді, а також головам районної та селищної рад. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.

“На засіданні 6 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про внесення трьох приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону”, — повідомили у пресслужбі.

Так, за данними НАЗК, припис новому Міністру у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) Оксані Коляді стосується порушення в частині здійснення контролю за поданням посадовцями декларацій та повідомлення Національного агентства про 5 випадків неподання та несвоєчасного подання декларацій 4-ма посадовцями.

“Встановлено порушення терміну направлення запитів до відповідних державних органів при організації проведення спеціальної перевірки стосовно 5-ти претендентів на посади в міністерстві”, — зазначили у Нацагентстві.

Також внесено припис голові Кам’янець-Подільської районної ради Хмельницької області Віктору Криваку та Аулівському селищному голові Ігорю Драці, стосовно його заступника Олександра Босого у зв’язку з порушеннями при проведенні спеціальної перевірки.

Нацагентство заявило, що вимагає усунути порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”, а також ініціювати проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню вимог законодавства. За результатами — вжити заходів у встановленому законом порядку.

Нагадаємо, що Рада ухвалила за основу законопроект щодо перезапуску НАЗК.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,180.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,966.86