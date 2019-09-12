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НАПК внесло предписание новому министру по делам ветеранов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло три предписания: министру по делам ветеранов Оксане Коляде, а также главам районной и поселковых советов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"На заседании 6 сентября Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о внесении трех предписаний о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона", - сообщили в пресс-службе.

Так, по данным НАПК, предписание новому министру по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МТОТ) Оксане Коляде касается нарушения в части осуществления контроля за представлением чиновниками деклараций и сообщения Национального агентства о 5 случаях непредставления и несвоевременного представления деклараций 4 чиновниками.

"Установлено нарушение срока направления запросов в соответствующие государственные органы при организации проведения специальной проверки в отношении 5-ти претендентов на должности в министерстве", - отметили в Нацагентстве.

Также внесено предписание председателю Каменец-Подольского районного совета Хмельницкой области Виктору Криваку и Ауловскому поселковому голове Игорю Драци в отношении его заместителя Александра Босого в связи с нарушениями при проведении специальной проверки.

Нацагентство заявило, что требует устранить нарушения требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", а также инициировать проведение служебных расследований с целью выявления причин и условий, способствовавших невыполнению требований законодательства. По результатам - принять меры в установленном законом порядке.

Напомним, что Рада приняла за основу законопроект относительно перезапуска НАПК.

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