Рада ухвалила за основу законопроект щодо перезапуску НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Народні депутати України підтримали за основу президентський законопроект №1029, який передбачає заміну структури управління Національного агентства з питань запобігання корупції на ефективнішу. Відповідне рішення підтримали 283 народних депутати, передає корреспондент УНН.
Проект закону №1029 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції має на меті зниження рівня корупції та підвищення суспільної довіри до антикорупційних органів шляхом вдосконалення інституційного механізму запобігання корупції.
Проект закону передбачає:
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- заміну структури управління Національного агентства з питань запобігання корупції на ефективнішу,
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- посилення спроможності та гарантій незалежності Національного агентства,
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- створення належної законодавчої основи для функціонування підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції в органах влади,
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- виправлення окремих недоліків регулювання, що містяться в ЗУ "Про запобігання корупції", зокрема в частині вимог фінансового контролю, та інших законодавчих актах.
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Також 252 парламентарів ухвалили рішення про скорочення на половину термінів підготовки законопроекту до другого читання.
Нагадаємо, народні депутати України підтримали в першому читанні законопроект №1057 подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб.