Рада приняла за основу законопроект относительно перезапуска НАПК

Проект закона №1029 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции имеет целью снижение уровня коррупции и повышение общественного доверия к антикоррупционным органам путем совершенствования институционального механизма предотвращения коррупции.

Проект закона предусматривает:



замену структуры управления Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на более эффективную,



усиление способности и гарантий независимости Национального агентства,



создание надлежащей законодательной основы для функционирования подразделений по вопросам предотвращения и выявления коррупции в органах власти,



исправление отдельных недостатков регулирования, содержащиеся в ЗУ "О предупреждении коррупции", в частности в части требований финансового контроля, и других законодательных актах.



Также 252 парламентариев приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, народные депутаты Украины поддержали в первом чтении законопроект №1057 представление единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц.