Рада приняла за основу законопроект относительно перезапуска НАПК

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104112 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118004 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109661 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116014 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Народные депутаты Украины поддержали за основу президентский законопроект №1029, который предусматривает замену структуры управления Национального агентства по предупреждению коррупции на более эффективную. Соответствующее решение поддержали 283 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Проект закона №1029 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции имеет целью снижение уровня коррупции и повышение общественного доверия к антикоррупционным органам путем совершенствования институционального механизма предотвращения коррупции.

Проект закона предусматривает:

  • замену структуры управления Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на более эффективную,
  • усиление способности и гарантий независимости Национального агентства,
  • создание надлежащей законодательной основы для функционирования подразделений по вопросам предотвращения и выявления коррупции в органах власти,
  • исправление отдельных недостатков регулирования, содержащиеся в ЗУ "О предупреждении коррупции", в частности в части требований финансового контроля, и других законодательных актах.

Также 252 парламентариев приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, народные депутаты Украины поддержали в первом чтении законопроект №1057 представление единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц.

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