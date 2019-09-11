Рада приняла за основу законопроект относительно перезапуска НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Народные депутаты Украины поддержали за основу президентский законопроект №1029, который предусматривает замену структуры управления Национального агентства по предупреждению коррупции на более эффективную. Соответствующее решение поддержали 283 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Проект закона №1029 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции имеет целью снижение уровня коррупции и повышение общественного доверия к антикоррупционным органам путем совершенствования институционального механизма предотвращения коррупции.
Проект закона предусматривает:
-
- замену структуры управления Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на более эффективную,
-
- усиление способности и гарантий независимости Национального агентства,
-
- создание надлежащей законодательной основы для функционирования подразделений по вопросам предотвращения и выявления коррупции в органах власти,
-
- исправление отдельных недостатков регулирования, содержащиеся в ЗУ "О предупреждении коррупции", в частности в части требований финансового контроля, и других законодательных актах.
-
Также 252 парламентариев приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.
Напомним, народные депутаты Украины поддержали в первом чтении законопроект №1057 представление единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц.