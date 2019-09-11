Рада ухвалила за основу законопроект про єдину звітність по ЄСВ і ПДФО
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Народні депутати України підтримали в першому читанні законопроект 1057 подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб. Відповідне рішення підтримали 318 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект закону про внесення змін до закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб направлений на врегулювання питань подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб.
Ухвалення та реалізація запропонованого законопроекту сприятиме спрощенню умов для ведення бізнесу, спрощенню адміністрування податку з доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску, зменшенню кількості та обсягу податкової звітності.
Також більшість парламентарів ухвалили рішення про скорочення на половину термінів підготовки законопроекту до другого читання.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України розгляне ряд законопроектів, серед яких — щодо конфіскації незаконних активів чиновників.