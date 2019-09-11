Рада приняла за основу законопроект о единой отчетность по ЕСВ и НДФЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Народные депутаты Украины поддержали в первом чтении законопроект 1057 представление единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц. Соответствующее решение поддержали 318 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект закона о внесении изменений в закон Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” по представлению единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц направленный на урегулирование вопросов предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц.
Принятие и реализация предложенного законопроекта будет способствовать упрощению условий для ведения бизнеса, упрощению администрирования налога с доходов физических лиц и единого социального взноса, уменьшению количества и объема налоговой отчетности.
Также большинство парламентариев приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.
Напомним, сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит ряд законопроектов, среди которых — о конфискации незаконных активов чиновников.