НАЗК внесло приписи очільникам Нацкомфінпослуг і Держрезерву
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло приписи головам Нацкомфінпослуг Ігорю Пашку і Держрезерву Павлу Котову. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.
"На засіданні 13 вересня НАЗК ухвалило рішення про внесення двох приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону. За результатами планових перевірок приписи внесено голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Ігорю Пашку та в.о. голови Державного агентства резерву України Павлу Котову", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, в Нацкомфінпослуг Нацагентство встановило порушення в частині здійснення контролю за поданням посадовцями декларацій, організації проведення спеціальних перевірок.
У Держрезерві, за даними НАЗК, не здійснили перевірку факту подання декларацій 17-ма посадовцями та не повідомили Національне агентство про 21 випадок неподання та/або несвоєчасного подання декларацій. Також порушення законодавства встановлені в частині організації проведення спеціальних перевірок.
"Національне агентство з питань запобігання корупції вимагає усунути порушення вимог законодавства, а також ініціювати проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню вимог законодавства. За результатами – вжити заходів у встановленому законом порядку", - сказано у повідомленні.
Як вказано, припис Нацагентства є обов’язковим до виконання. За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП.
Нагадаємо, раніше НАЗК внесло припис новому міністру економічного розвитку, а також новому міністру у справах ветеранів.