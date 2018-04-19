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НАПК выявило более тысячи нарушений в отчетах политических партий

Киев • УНН

 • 11703 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции выявило 1007 различных видов нарушений в отчетах политических партий. Об этом говорится в Мониторинговом отчете о деятельности НАПК в части обеспечения законности и прозрачности политических финансов, передает УНН.

НАПК выявило более тысячи нарушений в отчетах политических партий

"По результатам шести этапов отчетности партий НАПК проверило 1446 ежеквартальных финансовых отчетов. В 659 из них было выявлено 1007 различных видов нарушений", - говорится в отчете.

Так, наиболее распространенным нарушением является не полнота информации в отчете, 55% нарушений связаны именно с этим. На втором месте - несоответствие оформления отчета, 26% нарушений.

Вместе с тем, не было зафиксировано ни одного нарушения законодательства о предвыборной агитации. Мониторинговый отчет был подготовлен Центром политико-правовых реформ, за период с начала создания НАПК и до 1 апреля.

Как сообщал УНН, шесть парламентских политических партий получат средства из государственного бюджета, предусмотренные на финансирование уставной деятельности партий в I и квартале 2018 года.

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