НАПК выявило более тысячи нарушений в отчетах политических партий

"По результатам шести этапов отчетности партий НАПК проверило 1446 ежеквартальных финансовых отчетов. В 659 из них было выявлено 1007 различных видов нарушений", - говорится в отчете.

Так, наиболее распространенным нарушением является не полнота информации в отчете, 55% нарушений связаны именно с этим. На втором месте - несоответствие оформления отчета, 26% нарушений.

Вместе с тем, не было зафиксировано ни одного нарушения законодательства о предвыборной агитации. Мониторинговый отчет был подготовлен Центром политико-правовых реформ, за период с начала создания НАПК и до 1 апреля.

Как сообщал УНН, шесть парламентских политических партий получат средства из государственного бюджета, предусмотренные на финансирование уставной деятельности партий в I и квартале 2018 года.