НАПК выявило более тысячи нарушений в отчетах политических партий
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции выявило 1007 различных видов нарушений в отчетах политических партий. Об этом говорится в Мониторинговом отчете о деятельности НАПК в части обеспечения законности и прозрачности политических финансов, передает УНН.
"По результатам шести этапов отчетности партий НАПК проверило 1446 ежеквартальных финансовых отчетов. В 659 из них было выявлено 1007 различных видов нарушений", - говорится в отчете.
Так, наиболее распространенным нарушением является не полнота информации в отчете, 55% нарушений связаны именно с этим. На втором месте - несоответствие оформления отчета, 26% нарушений.
Вместе с тем, не было зафиксировано ни одного нарушения законодательства о предвыборной агитации. Мониторинговый отчет был подготовлен Центром политико-правовых реформ, за период с начала создания НАПК и до 1 апреля.
Как сообщал УНН, шесть парламентских политических партий получат средства из государственного бюджета, предусмотренные на финансирование уставной деятельности партий в I и квартале 2018 года.