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НАЗК виявило понад тисячу порушень у звітах політичних партій

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Національне агентство України з питань запобігання корупції виявило 1007 різних видів порушень у звітах політичних партій. Про це йдеться у Моніторинговому звіті щодо діяльності НАЗК в частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів, передає УНН.

НАЗК виявило понад тисячу порушень у звітах політичних партій

"За результатами шести етапів звітування партій НАЗК перевірило 1446 щоквартальних фінансових звітів. У 659 з них воно виявило 1007 різних видів порушень", - йдеться у звіті.

Так, найбільш поширеним порушенням є не повнота інформації у звіті, 55% порушень пов'язані саме з цим. На другому місці - невідповідність оформлення звіту, 26% порушень.

Разом з тим, не було зафіксовано жодного порушення законодавства щодо передвиборної агітації. Моніторинговий звіт був підготовлений Центром політико-правових реформ, з період з початку створення НАЗК і до 1 квітня.

Як повідомляв УНН, шість парламентських політичних партій отримають кошти з державного бюджету, передбачені на фінансування статутної діяльності партій у IІ кварталі 2018 року.

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