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10 марта, 18:32 • 66849 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 82005 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 84730 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 108523 просмотра

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НАПК выявило признаки коррупции в декларациях двух чиновников

НАПК выявило признаки коррупции в декларациях двух чиновников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 февраля. УНН. На своем заседании Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило 3 обоснованные вывода по выявлению признаков правонарушений, предусмотренных статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины, со ссылкой на пресс-службу ведомства передает УНН.

Так, по результатам проведенной Национальным агентством полной проверки деклараций председателя Березовской районной государственной администрации Одесской области и заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов и коммунальных предприятий Генического городского совета Херсонской области установлено, что декларанты подали недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Также, осуществляя контроль своевременности представления деклараций, Национальное агентство установило, что бывший судья Апелляционного суда Хмельницкой области не подал электронную декларацию.

Утвержденые на заседании обоснованные выводы будут направлены в Национальное антикоррупционное бюро и Национальную полицию с учетом подследственности, определенной статьей 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Национальное агентство отмечает, что утверждение обоснованного заключения и направление его к специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции - не является свидетельством совершения субъектом декларирования уголовного преступления, а является основанием для осуществления досудебного расследования.

Напомним, аннулировать регистрацию политической партии за непредставление ею дважды в течение календарного года в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера предлагают в НАПК. Эта инициатива внесена в проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О политических партиях в Украине".

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