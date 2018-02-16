НАЗК виявило ознаки корупції у деклараціях двох чиновників
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. На своєму засіданні Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило 3 обґрунтовані висновки щодо виявлення ознак правопорушень, передбачених статтею 366-1 Кримінального кодексу України, з посиланням на прес-службу відомства передає УНН.
Так, за результатами проведеної Національним агентством повної перевірки декларацій голови Березівської районної державної адміністрації Одеської області та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів та комунальних підприємств Генічеської міської ради Херсонської області встановлено, що декларанти подали недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Також, здійснюючи контроль своєчасності подання декларацій, Національне агентство встановило, що колишній суддя Апеляційного суду Хмельницької області не подав електронну декларацію.
Затверджені під час засідання обґрунтовані висновки будуть направлені до Національного антикорупційного бюро та Національної поліції з урахуванням підслідності, що визначена статтею 216 Кримінального процесуального кодексу України. Національне агентство зазначає, що затвердження обґрунтованого висновку та направлення його до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції – не є свідченням вчинення суб'єктом декларування кримінального правопорушення, а є підставою для здійснення досудового розслідування.
Нагадаємо, анулювати реєстрацію політичної партії за неподання нею двічі протягом календарного року до Національного агентства з питань запобігання корупції звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру пропонують у НАЗК. Ця ініціатива внесена до проекту закону "Про внесення змін до ЗУ "Про політичні партії в Україні".