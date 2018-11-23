НАПК вызвало "на ковер" бывшего экс-замглавы КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. НАПК пригласило бывшего заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Алексея Резникова явиться 27 ноября 2018 года в 14:30 для дачи объяснений по поводу уклонения от обязательной процедуры декларирования. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“Национальное агентство по предупреждению коррупции в установленном порядке пригласило бывшего заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Алексея Резникова прибыть в Национальное агентство 27 ноября 2018 года в 14:30 для дачи объяснений и, при наличии оснований, составления протокола об административном правонарушении”, — говорится в сообщении.
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В НАПК для обеспечения реализации прав лица, привлекаемого к административной ответственности и вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, приглашен бывший заместитель председателя КГГА Алексей Резников.
НАПК установило, что находясь в должности заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий, то есть лица, уполномоченного на выполнение функций государства, на которое распространяется действие ЗУ “О предотвращении коррупции”, Алексей Резников несвоевременно сообщил НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с приобретением в собственность транспортного средства AUDI A8 2012 года выпуска.
Таким образом, действия Алексея Резникова подпадают под признаки правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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Кроме того, НАПК просит предоставить документы, подтверждающие получение дохода в сумме 874 256,00 грн в виде гонорара и других выплат по гражданско-правовой сделке (источник дохода АБ “Укргазбанк”).
В НАПК напоминают, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.
Отметим, что заместитель главы Киевской горгосадминистрации Алексей Резников подал в отставку 3 сентября 2018 года. На своем посту он находился с марта 2016 года.
Напомним, НАПК продолжило проверку деклараций Омеляна и Мосийчука.