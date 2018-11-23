НАЗК викликало "на килим" екс-заступника глави КМДА

“Національне агентство з питань запобігання корупції в установленому порядку запросило колишнього заступника голови Київської міської державної адміністрації Олексія Резнікова прибути до Національного агентства 27 листопада 2018 року о 14:30 для надання пояснень та, у разі наявності підстав, складення протоколу про адміністративне правопорушення”, — йдеться у повідомлені.

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До НАЗК для забезпечення реалізації прав особи, яка притягується до адміністративної відповідальності та має право подати пояснення і зауваження до змісту протоколу, запрошено колишнього заступника голови КМДА Олексія Резнікова.

НАЗК встановило, що перебуваючи на посаді заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, тобто особи, уповноваженої на виконання функцій держави, на яку поширюється дія ЗУ “Про запобігання корупції”, Олексій Резніков несвоєчасно повідомив НАЗК про суттєві зміни в майновому стані у зв’язку з набуттям у власність транспортного засобу AUDI A8 2012 року випуску.

Таким чином, дії Олексія Резнікова підпадають під ознаки правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачено частиною другою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Крім того, НАЗК просить надати документи, які підтверджують отримання доходу у сумі 874 256,00 грн у вигляді гонорару та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочином (джерело доходу АБ “Укргазбанк”).

У НАЗК нагадують, що неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення.

Зазначимо, що заступник голови Київської міськдержадміністрації Олексій Резніков подав у відставку 3 вересня 2018 року. На своїй посаді він перебував з березня 2016 року.



Нагадаємо, НАЗК продовжило перевірку декларацій Омеляна і Мосійчука.