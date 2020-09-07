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НАПК вызвало для объяснений главу Волновахского районного совета и еще 11 человек

Киев • УНН

 • 10340 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. На этой неделе Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило для дачи объяснений 12 человек, среди которых глава Волновахского районного совета Валерий Лубинец. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

НАПК вызвало для объяснений главу Волновахского районного совета и еще 11 человек

"Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приглашает 12 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине", - говорится в сообщении.

Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности для дачи объяснений приглашаются такие представители политических партий:

• Василий Цушко ("Социалистическая партия Александра Мороза"); 
• Владимир Тищенко ("Сила людей"); 
• Григорий Кузьмич ("Партия "Национально-демократическое объединение "Україна"); 
• Наталья Костюченко ("Справа"); 
• Юлия Стародуб ("Адвокат"); 
• Александр Клюс ("Украинские социал-демократы"); 
• Игорь Беркут ("Велика Україна").

Для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашаются:

• Елена Костенко, бывший первый заместитель главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Приглашается с 8 по 10 сентября (повторно);
• Сергей Руденко, заместитель начальника управления-начальник отдела Управления экологии и природных ресурсов Луганской ОГА. Приглашается с 8 по 10 сентября (повторно);
• Валерий Лубинец, глава Волновахского районного совета. Приглашается с 8 по 10 сентября (повторно).

Также в связи с несвоевременным представлением декларации приглашаются:

• Дмитрий Кругликов, бывший следователь Корабельного ОП ГУНП в Николаевской области. Приглашается 10 сентября, 10.00 (повторно);
• Василий Ганжелюк, бывший начальник отдела Кельменецкой РГА Черновицкой области. Приглашается с 9 сентября, 11.00 (повторно).

Напомним, Назка внесло предписание председателю КСУ Тупицкого.

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