НАЗК внесло припис голові КСУ Тупицькому
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НАЗК.
"Здійснюючи заходи з моніторингу конфлікту інтересів у посадовців, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) надіслало до Конституційного Суду України (КСУ) запит про надання інформації щодо повідомлень про конфлікт інтересів у суддів КСУ", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що у відповідь на запит КСУ надіслав лист, який не містив запитувану інформацію та відповідні копії документів.
Отже, посадовець КСУ порушив Закон України "Про запобігання корупції" (ч. 2 ст. 12).
"Як і передбачає Закон, голова НАЗК Олександр Новіков вніс голові КСУ Олександру Тупицькому відповідний припис", - зазначається у повідомленні.
Наголошується, що у приписі НАЗК вимагає:
1. Усунути порушення, надавши НАЗК копії про конфлікт інтересів у суддів КСУ у період з 1 січня 2019 року й дотепер.
2. Провести службове розслідування для виявлення причин та умов, що призвели до порушення, та вирішити питання про притягнення винної особи до дисциплінарної відповідальності.
Окрім того, голова КСУ має повідомити НАЗК про виконання припису впродовж десяти робочих днів з дня його одержання.
Нагадаємо, НАЗК внесло припис керівнику "Енергоатома".