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НАПК внесло предписание главе КСУ Тупицкому

Киев • УНН

 • 19083 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

НАПК внесло предписание главе КСУ Тупицкому

"Осуществляя мероприятия по мониторингу конфликта интересов у должностных лиц, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило в Конституционный Суд Украины (КСУ) запрос о предоставлении информации относительно сообщений о конфликте интересов у судей КСУ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ответ на запрос КСУ направил письмо, которое не содержало запрашиваемую информацию и соответствующие копии документов.

Итак, чиновник КСУ нарушил Закон Украины "О предотвращении коррупции" (ч. 2 ст. 12).

"Как и предусматривает Закон, глава НАПК Александр Новиков внес голове КСУ Александру Тупицкому соответствующее предписание", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что в предписании НАПК требует:

1. Устранить нарушения, предоставив НАПК копии о конфликте интересов у судей КСУ в период с 1 января 2019 года и до сих пор.
2. Провести служебное расследование для выявления причин и условий, приведших к нарушению, и решить вопрос о привлечении виновного лица к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, глава КСУ должен сообщить НАПК о выполнении предписания в течение десяти рабочих дней со дня его получения.

Напомним, НАПК внесло предписание руководителю "Энергоатома".

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