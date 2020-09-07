НАЗК викликало для пояснень голову Волноваської районної ради та ще 11 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Цього тижня Національне агентство з питань запобігання корупції запросило для надання пояснень 12 осіб, серед яких голова Волноваської районної ради Валерій Лубінець. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.
"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запрошує 12 осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Законів України "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні", - йдеться в повідомленні.
Щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності для надання пояснень запрошуються такі представники політичних партій:
• Василь Цушко (“Соціалістична партія Олександра Мороза”);
• Володимир Тищенко (“Сила людей”);
• Григорій Кузьмич (“Партія "Національно-демократичне об’єднання "Україна”);
• Наталія Костюченко (“Справа”);
• Юлія Стародуб (“Адвокат”);
• Олександр Клюс (“Українські соціал-демократи”);
• Ігор Беркут (“Велика Україна”).
Для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошуються:
• Олена Костенко, колишній перший заступник голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Запрошується з 8 по 10 вересня (повторно);
• Сергій Руденко, заступник начальника управління-начальника відділу Управління екології та природних ресурсів Луганської ОДА. Запрошується з 8 по 10 вересня (повторно);
• Валерій Лубінець, голова Волноваської районної ради. Запрошується з 8 по 10 вересня (повторно).
Також у зв’язку з несвоєчасним поданням декларації запрошуються:
• Дмитро Кругліков, колишній слідчий Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області. Запрошується 10 вересня, 10.00 (повторно);
• Василь Ганжелюк, колишній начальник відділу Кельменецької РДА Чернівецької області. Запрошується з 9 вересня, 11.00 (повторно).
Нагадаємо, НАЗК внесло припис голові КСУ Тупицькому.