НАПК составила 80 протоколов за нарушения в распоряжении средствами политическими партиями

"НАПК провело анализ 274-х отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за второй квартал 2018 года. По результатам анализа составлено 80 протоколов по выявленным фактам административных правонарушений. Из них шесть - в отношении парламентских партий", - говорится в сообщении.



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Как отметили в НАПК, 26 протоколов, составленных на руководителей политических партий, руководителей юридических лиц (вносителей вкладов) и на физических лиц, уже направлено в судебные органы. Среди них, в частности, протоколы в отношении "Объединения "Самопомощь" и партии "Оппозиционный блок", о нарушении установленного порядка предоставления и получения взносов.



Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовных преступлений - умышленного непредставления деклараций 13-ю чиновниками.



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