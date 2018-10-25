НАЗК склала 80 протоколів за порушення у розпорядженні коштами політичними партіями

"НАЗК провело аналіз 274-х звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІІ квартал 2018 року. За результатами аналізу складено 80 протоколів за виявленими фактами адміністративних правопорушень. З них шість - щодо парламентських партій", - йдеться у повідомленні.



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Як зазначили у НАЗК, 26 протоколів, які складено на керівників політичних партій, керівників юридичних осіб (внескодавців) та на фізичних осіб, вже направлено до судових органів. Серед них, зокрема, протоколи щодо "Об’єднання "Самопоміч" та партії "Опозиційний блок", щодо порушення встановленого порядку надання та отримання внесків.



Нагадаємо, Національне агентство із запобігання корупції виявило ознаки кримінальних правопорушень – умисного неподання декларацій 13-ма посадовцями.



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