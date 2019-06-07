НАПК сообщил полицию о недостоверны сведениях в декларации мэра Белгород-Днестровского

“Не выполнили требований закона депутат Петропавловск-Борщаговского сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области Кулагин Алексей Владимирович, депутат Ужгородского городского совета Закарпатской области Волошин Иван Иванович и председатель Белгород-Днестровского городского совета Одесской области Гинак Алла Федоровна”, — сообщили в Назка.

Так, сообщили в НАПК, по результатам проверки деклараций Алексея Кулагина за 2016 и 2017 годы было установлено, что депутат не задекларировал полученные им страховые выплаты, дивиденды, не указал свой доход, а также доход жены в виде возврата финансовой помощи, недостоверно указал сумму дохода жены от отчуждения недвижимого имущества и свой и жены доход от занятия предпринимательской деятельностью.

“Общая сумма установленных недостоверных сведений по результатам проверки декларации должностного лица за 2016 составляет более 20 млн грн, а за 2017 — более 2,9 млн”, — говорится в сообщении.

Также по результатам обработки декларации НАПК установило, что Иван Волошин не указал в декларации за 2016 стоимость приобретенного им в отчетном году автомобиля, а также полученный им доход от предоставления имущества в аренду. Также не указал доход члена семьи в качестве самозанятого лица и страховые выплаты.

В общем установлена сумма недостоверных сведений более чем 1,48 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК составило топ нарушений за май: в рейтинге два нардепа

“Алла Гинак, подавая декларацию за 2017 год, не указала стоимость на дату приобретения земельного участка, а также доход, который получила от продажи земельного участка. Сумма установленных недостоверных сведений составляет 811 тыс. грн ”, - сообщили в Назка.

О выявленных признаках уголовных правонарушений Национальное агентство сообщило Национальную полицию.

Напомним, ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366 — 1 Уголовного кодекса Украины.

Национальное агентство также отмечает, что утверждение обоснованного заключения и направлении его специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а основанием для осуществления досудебного расследования.