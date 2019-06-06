НАЗК склало топ порушень за травень: у рейтингу два нардепи

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Десятку порушень антикорупційного законодавства травня 2019 року очолив обґрунтований висновок за результатами перевірки однієї з декларацій колишнього депутата Полтавської обласної ради Юрія Лебедина. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЗК.

"На першому місці рейтингу, складеного прес-службою НАЗК, обґрунтований висновок за результатами перевірки декларації за 2016 рік (виправленої), поданої колишнім депутатом Полтавської обласної ради Юрієм Лебедином. Національне агентство встановило декларування недостовірних відомостей на суму 174,7 млн гривень", - вказали в агентстві.

Друге місце у рейтингу дісталося обґрунтованому висновку за декларування завідомо недостовірних відомостей, складеному стосовно народного депутата України Ярослава Москаленка, зазначили в НАЗК. "За результатами перевірки декларації, поданої народним депутатом за 2016 рік (виправленої), встановлено недостовірні відомості на суму понад 38 млн гривень", - додали у відомстві.

На третьому місці, як зазначається, обґрунтований висновок за декларування завідомо недостовірних відомостей, складений стосовно депутата Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Олексія Кулагіна. За результатами перевірки декларацій, поданих депутатом за 2016 та 2017 рік (виправленої), встановлено недостовірні відомості на загальну суму 23,3 млн гривень.

Також у рейтингу є на шостому місці обгрунтований висновок щодо зафіксованих НАЗК ознак декларування завідомо недостовірних відомостей на суму 1,2 млн грн у декларації нардепа Геннадія Ткачука.

Загалом у травні 2019 року НАЗК виявило ознаки 400 порушень антикорупційного законодавства.

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