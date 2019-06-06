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НАПК составило топ нарушений за май: в рейтинге два нардепа

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Десятку нарушений антикоррупционного законодательства мая 2019 года возглавил обоснованный вывод по результатам проверки одной из деклараций бывшего депутата Полтавского областного совета Юрия Лебедина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАПК.

"На первом месте рейтинга, составленного пресс-службой НАПК, обоснованный вывод по результатам проверки декларации за 2016 год (исправленной), представленной бывшим депутатом Полтавского областного совета Юрием Лебедином. Национальное агентство установило декларирование недостоверных сведений на сумму 174,7 млн гривен", - указали в агентстве.

Второе место в рейтинге досталось обоснованному выводу за декларирование заведомо недостоверных сведений, составленном в отношении народного депутата Украины Ярослава Москаленко, отметили в НАПК. "По результатам проверки декларации, поданной народным депутатом за 2016 года (исправленной), установлено недостоверные сведения на сумму более 38 млн гривен", - добавили в ведомстве.

На третьем месте, как отмечается, обоснованный вывод за декларирование заведомо недостоверных сведений, составленный в отношении депутата Петропавловск-Борщаговского сельского совета Киево-Святошинского района Алексея Кулагина. По результатам проверки деклараций, поданных депутатом за 2016-й и 2017-й (исправленной), установлено недостоверные сведения на общую сумму 23,3 млн гривен.

Также в рейтинге есть на шестом месте обоснованный вывод относительно зафиксированных НАПК признаках декларирования заведомо недостоверных сведений на сумму 1,2 млн грн в декларации нардепа Геннадия Ткачука.

Всего в мае 2019 года НАПК выявило признаки 400 нарушений антикоррупционного законодательства.

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