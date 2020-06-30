НАПК проверит законопроект о риэлторской деятельности на наличие коррупционных рисков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проведет антикоррупционную экспертизу проекту Закона Украины №3618 "О риэлторской деятельности в Украине". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"Указанный законопроект был отобран для проведения антикоррупционной экспертизы в результате мониторинга проектов нормативно-правовых актов и предварительного анализа рисков, который проводит НАПК", - говорится в сообщении.
Проект закона имеет целью:
• ввести единую государственной политики в сфере регулирования риэлторской деятельности в Украине;
• установить порядок предоставления риэлторских услуг;
• определить ответственность за нарушения в сфере риэлторской деятельности;
• создать Единую информационную базу данных об объектах недвижимости и операции с ними как системы, содержащей в своем составе базы данных, информационные ресурсы и сервисы для производства риелторской деятельности и тому подобное.
"Заключение экспертизы проекта закона с рекомендациями НАПК по устранению его положения коррупционных рисков, будут направлены в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития для учета при доработке законопроекта", - отмечается в сообщении.
Напомним, в НАПК раскритиковали законопроект об игорном бизнесе.