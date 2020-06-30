У НАЗК розкритикували законопроект про гральний бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Ухвалення законопроєкту про гральний бізнес без змін може завдати державі багатомільйонних збитків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.
"Якщо законопроект буде проголосований без змін, то може призвести до створення численних корупційних ризиків та завдати багатомільйонні збитки державі", - йдеться в повідомленні.
Щоб ці чинники можна було усунути найбільш ефективно, НАЗК пропонує такі рекомендації, серед яких:
• Термінологія, що вживається у проєкті закону потребує уточнення та уніфікації. Зокрема, необхідно навести чіткі однозначні визначення понять "ліцензія", "відповідальна гра", "азартна гра".
• Доповнити проєкт закону положенням щодо змін до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", якими визначити виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягатимуть ліцензуванню.
• Виключити із проєкту закону положення, яким передбачено, що особливості проведення міждержавних лотерей можуть визначатися ліцензійними умовами. Оскільки міждержавні лотереї мають статус державних лотерей в Україні, такі особливості повинні бути визначені на законодавчому рівні.
• Чітко визначити послідовність дій для отримання ліцензії та оплати її вартості (спочатку оплата, а потім – видача чи навпаки).
• Розмежувати у проєкті закону поняття "припис" та "розпорядження", оскільки дані поняття у проєкті Закони вживаються як однакові за змістом.
• Встановити проєктом закону чіткі критерії (вимоги), яким має відповідати інвестиційний проєкт для прийняття відповідного рішення Кабінетом міністрів України та отримання інвестиційної ліцензії.
Нагадаємо, Рада сьогодні розглянула понад 120 поправок до законопроекту про гральний бізнес.