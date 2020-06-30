Рада сьогодні розглянула понад 120 поправок до законопроекту про гральний бізнес

Зокрема, станом на 15:00 30 червня, розглянуто 126 правок з 3500.

"Я оголошую ранкове засідання Верховної Ради закритим", - сказав перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук.

Раніше в УНН повідомлялося, що поправки до законопроекту про гральний бізнес у парламенті сподіваються пройти за декілька днів, адже до цього проекту закону не може бути застосована скорочена процедура чи якийсь механізм, аби уникнути їхнього розгляду.

Нагадаємо, що ВР змінила графік роботи на цей тиждень, тож сьогодні не буде вечірнього пленарного засідання.