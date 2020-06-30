Разумков розповів, коли проголосують законопроект про гральний бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Поправки до законопроекту про гральний бізнес у парламенті сподіваються пройти за декілька днів, адже до цього проекту закону не може бути застосована скорочена процедура чи якийсь механізм аби уникнути їхнього розгляду. Про це під час брифінгу повідомив голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
“Скорочена процедура не може бути застосована. Ми йдемо по правкам. Я думаю, що не всі автори будуть наполягати. Будемо дивитися, як будуть розгортатись події”, — сказав Разумков.
Він додав, що оскільки парламентарі вже “зайшли в питання” — якісь механізми щодо розгляду законопроекту про гральний бізнес неможливі.
“Я сподіваюсь, що за декілька днів зможемо пройти цей законопроект”, — повідомив голова ВРУ.
Нагадаємо, що Верховна рада приступила до розгляду законопроекту про гральний бізнес у другому читанні під час ранкового пленарного засідання у вівторок, 30 червня. До документу подано 3500 поправок.