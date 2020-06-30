Разумков розповів, коли проголосують законопроект про гральний бізнес

“Скорочена процедура не може бути застосована. Ми йдемо по правкам. Я думаю, що не всі автори будуть наполягати. Будемо дивитися, як будуть розгортатись події”, — сказав Разумков.

Він додав, що оскільки парламентарі вже “зайшли в питання” — якісь механізми щодо розгляду законопроекту про гральний бізнес неможливі.

“Я сподіваюсь, що за декілька днів зможемо пройти цей законопроект”, — повідомив голова ВРУ.

Нагадаємо, що Верховна рада приступила до розгляду законопроекту про гральний бізнес у другому читанні під час ранкового пленарного засідання у вівторок, 30 червня. До документу подано 3500 поправок.