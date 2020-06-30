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ВР приступила до розгляду законопроекту про гральний бізнес

ВР приступила до розгляду законопроекту про гральний бізнес

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Верховна рада приступила до розгляду законопроекту про гральний бізнес у другому читанні під час ранкового пленарного засідання у вівторок, 30 червня. До документу подано 3500 поправок, передає кореспондент УНН.

Так, наразі парламентарі не підтримали жодної поправки до проекту закону № 2285-д про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.

Раніше УНН писав, що одним з перших цього тижня розглядатимуть законопроект про гральний бізнес.

Нагадаємо, що 16 січня Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект № 2285-д про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Відповідне рішення підтримали 260 народних депутатів.

Українські Національні Новини

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