ВР приступила до розгляду законопроекту про гральний бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Верховна рада приступила до розгляду законопроекту про гральний бізнес у другому читанні під час ранкового пленарного засідання у вівторок, 30 червня. До документу подано 3500 поправок, передає кореспондент УНН.
Так, наразі парламентарі не підтримали жодної поправки до проекту закону № 2285-д про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.
Раніше УНН писав, що одним з перших цього тижня розглядатимуть законопроект про гральний бізнес.
Нагадаємо, що 16 січня Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект № 2285-д про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Відповідне рішення підтримали 260 народних депутатів.