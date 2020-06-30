Одним з перших цього тижня розглядатимуть законопроект про гральний бізнес - Разумков

"Цього тижня буде багато питань. Одним з перших питання про гральний бізнес. Його багато місяців опрацьовувала робоча група і в Офісі Президента, і в профільному комітеті. Саме ці дві інституції є головними промоутерами цього напрямку, і, я сподіваюся, що ми зможемо ефективно витратити час при розгляду цього законопроекту. Багато інших законопроектів, пов'язаних з медичною реформою. Якщо говоримо про інші напрямки, то це економічні закони", - сказав Разумков.

Він додав, що Рада також розгляне закони, які пов'язані з регулюванням фінансового сектору, соціальні закони, освітні та питання, що пов'язані із спортом та меценатством.

Нагадаємо, НАЗК у законопроекті про гральний бізнес виявило низку корупціогенних факторів.