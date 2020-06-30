ВР змінила графік роботи на цей тиждень

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Верховна Рада України підтримала зміну графіку роботи парламенту на цей тиждень. Відповідне рішення підтримали 293 народних депутати, передає кореспондент УНН.

"Були пропозиції щодо зміни порядку роботи ВРУ на цьому пленарному тижні. Пропонується у вівторок та четвер проводити одне пленарне засідання з таким графіком: з 10:00 до 12:00, з 12 до 12:30 – перерва, і з 12:30 до 15:00 - продовження пленарного засідання. У п’ятницю з 13:00 відвести до 30 хвилин на оголошення депутатських запитів та решту часу - для виступів нардепів з різних питань", - сказав голова ВРУ Дмитро Разумков.

Так, у середу Рада працюватиме у стандартному режимі.

Нагадаємо, що Верховна Рада України, у п’ятницю, на годині запитань до уряду заслухає прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з повенями на Західній Україні, щодо двох кадрових питань та питання щодо використання коштів з фонду COVID-19.

Українські Національні Новини

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