Рада цього тижня заслухає Шмигаля на годині запитань до уряду

"Всі депутатські фракції виступили з пропозицією заслухати прем’єр-міністра. Головне питання – пов’язане з подіями, що ми спостерігаємо на заході нашої держави: Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська області. А також прозвучала пропозиція включити два кадрові питання та питання щодо використання коштів COVID-19. Це комплексні аспекти, адже ми бачимо непросту ситуацію. Законом №3509 було виділено кошти на дороги, чи буде нам вистачати на боротьбу з коронавірусом – теж варто було б заслухати", - зауважив Разумков.

Він додав, що за необхідності прийняття законодавчих ініціатив щодо ліквідації наслідків негоди на Західній Україні – будуть скликати позачергове засідання ВРУ.

Як повідомлялося раніше в УНН, ліквідація негоди, дотримання карантину та ЗНО: Шмигаль відзвітував про тиждень роботи.