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Рада цього тижня заслухає Шмигаля на годині запитань до уряду

Рада цього тижня заслухає Шмигаля на годині запитань до уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Верховна Рада України, у п’ятницю, на годині запитань до уряду заслухає прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з повенями на Західній Україні, щодо двох кадрових питань та питання щодо використання коштів з фонду COVID-19. Про це під час засідання погоджувальної ради оголосив голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

"Всі депутатські фракції виступили з пропозицією заслухати прем’єр-міністра. Головне питання – пов’язане з подіями, що ми спостерігаємо на заході нашої держави: Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська області. А також прозвучала пропозиція включити два кадрові питання та питання щодо використання коштів COVID-19. Це комплексні аспекти, адже ми бачимо непросту ситуацію. Законом №3509 було виділено кошти на дороги, чи буде нам вистачати на боротьбу з коронавірусом – теж варто було б заслухати", - зауважив Разумков.

Він додав, що за необхідності прийняття законодавчих ініціатив щодо ліквідації наслідків негоди на Західній Україні – будуть скликати позачергове засідання ВРУ.

Як повідомлялося раніше в УНН, ліквідація негоди, дотримання карантину та ЗНО: Шмигаль відзвітував про тиждень роботи.

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