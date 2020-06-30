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В НАПК раскритиковали законопроект об игорном бизнесе

В НАПК раскритиковали законопроект об игорном бизнесе

Киев  •  УНН

 • 14240 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Принятие законопроекта об игорном бизнесе без изменений может нанести государству многомиллионный ущерб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Если законопроект будет проголосован без изменений, то может привести к созданию многочисленных коррупционных рисков и нанести многомиллионные убытки государству", - говорится в сообщении.

Чтобы эти факторы можно устранить наиболее эффективно, НАПК предлагает следующие рекомендации, среди которых:

• Терминология, употребляемая в проект закона требует уточнения и унификации. В частности, необходимо привести четкие однозначные определения понятий "лицензия", "ответственная игра", "азартная игра".

• Дополнить проект закона положением относительно изменений в статью 7 Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", которыми определить исчерпывающий перечень видов хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию.

• Исключить из проекта закона положение, которым предусмотрено, что особенности проведения межгосударственных лотерей могут определяться лицензионными условиями. Поскольку межгосударственные лотереи имеют статус государственных лотерей в Украине, такие особенности должны быть определены на законодательном уровне.

• Четко определить последовательность действий для получения лицензии и оплаты ее стоимости (сначала оплата, а затем - выдача или наоборот).

• Разграничить в проекте закона понятие "предписание" и "распоряжение", поскольку данные понятия в проекте Закона употребляются как одинаковые по содержанию.

• Установить проектом закона четкие критерии (требования), которым должен отвечать инвестиционный проект для принятия соответствующего решения Кабинетом министров Украины и получения инвестиционной лицензии.

Напомним, Рада сегодня рассмотрела более 120 поправок к законопроекту об игорном бизнесе.

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