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НАЗК перевірить законопроект про ріелторську діяльність на наявність корупційних ризиків

НАЗК перевірить законопроект про ріелторську діяльність на наявність корупційних ризиків

Київ • УНН

 • 15909 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) проведе антикорупційну експертизу проєкту Закону України №3618 "Про ріелторську діяльність в Україні". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Вказаний законопроект був відібраний для проведення антикорупційної експертизи в результаті моніторингу проєктів нормативно-правових актів та попереднього аналізу ризиків, який проводить НАЗК", - йдеться в повідомленні.

Проєкт закону має на меті:

• запровадити єдину державної політики у сфері регулювання ріелторської діяльності в Україні;
• встановити порядок надання ріелторських послуг;
• визначити відповідальність за порушення у сфері ріелторської діяльності;
• створити Єдину інформаційну базу даних про об’єкти нерухомості та операції з ними як системи, що містить у своєму складі бази даних, інформаційні ресурси та сервіси для провадження ріелторської діяльності тощо.

"Висновок експертизи проєкту закону із рекомендаціями НАЗК щодо усунення з його положень корупційних ризиків, будуть надіслані Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку для врахування при доопрацюванні законопроекту", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у НАЗК розкритикували законопроект про гральний бізнес.

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