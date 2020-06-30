НАЗК перевірить законопроект про ріелторську діяльність на наявність корупційних ризиків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) проведе антикорупційну експертизу проєкту Закону України №3618 "Про ріелторську діяльність в Україні". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.
"Вказаний законопроект був відібраний для проведення антикорупційної експертизи в результаті моніторингу проєктів нормативно-правових актів та попереднього аналізу ризиків, який проводить НАЗК", - йдеться в повідомленні.
Проєкт закону має на меті:
• запровадити єдину державної політики у сфері регулювання ріелторської діяльності в Україні;
• встановити порядок надання ріелторських послуг;
• визначити відповідальність за порушення у сфері ріелторської діяльності;
• створити Єдину інформаційну базу даних про об’єкти нерухомості та операції з ними як системи, що містить у своєму складі бази даних, інформаційні ресурси та сервіси для провадження ріелторської діяльності тощо.
"Висновок експертизи проєкту закону із рекомендаціями НАЗК щодо усунення з його положень корупційних ризиків, будуть надіслані Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку для врахування при доопрацюванні законопроекту", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у НАЗК розкритикували законопроект про гральний бізнес.