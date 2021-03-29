НАПК направило в суд 52 админпротокола: в списке двое народных депутатов

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 30823 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 46364 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 104311 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 140345 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193234 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192356 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 277765 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 324239 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157776 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143110 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

3 марта, 12:59 • 77024 просмотра
Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили

Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили

3 марта, 13:09 • 56916 просмотра
Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

3 марта, 14:06 • 38916 просмотра
Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

3 марта, 14:11 • 39455 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 102545 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 324244 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 277897 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 433263 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 399208 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 382454 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 102551 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 185130 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 213398 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 193429 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 277767 просмотра
Актуальное
НАПК направило в суд 52 админпротокола: в списке двое народных депутатов

НАПК направило в суд 52 админпротокола: в списке двое народных депутатов

Киев  •  УНН

 • 14764 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Национальное агентство составило и направило в суд 52 административных протокола. В частности, составлены админпротоколы в отношении двух народных депутатов - члена фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Федора Христенко и члена фракции "Слуга народа" Александра Куницкого. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

Цитата

"Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) за прошедшую неделю составило и направило в суд 52 административных протокола", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что за нарушение порядка представления финансовой отчетности политических партий были составлены протоколы в отношении представителей таких партий:
• "Республиканская христианская партия" (руководитель - Николай Поровский)
• "Движение новых сил Михаила Саакашвили" (координатор Совета - Сергей Гаркуша).

По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлено и направлено в суд 45 протоколов в отношении таких лиц:
• Федор Христенко, народный депутат Украины;
• Нонна Багмет, бывший и.о. начальника Главного управления ГНС в г. Киеве (32 протокола)
• Виталий Харченко, бывший председатель Николаевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (4 протокола)
• Оксана Пирогова, начальник Тростянецкого отдела Охтырской местной прокуратуры Сумской области (2 протокола)
• Евгений Кондренко, заместитель начальника отдела полиции - начальник следственного отдела Новомосковского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области (2 протокола)
• Александр Куницкий, народный депутат Украины (2 протокола).

По признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлено 5 административных протоколов в отношении таких лиц:
• Михаил Савостяник, бывший заместитель начальника управления - начальник отдела Государственной службы финансового мониторинга Украины;
• Ярема Дуль, бывший начальник отдела Государственной таможенной службы Украины (ГТС)
• Александр Тимощук, начальник отдела инновационного развития Государственного агентства автомобильных дорог Украины;
• Надежда Гой, начальник хозяйственного отдела Хозяйственного суда Тернопольской области;
• Артем Тарасенко, прокурор отдела Генеральной прокуратуры Украины.

Дополнение

НАПК начало полную проверку еще 89 деклараций. Итак, в этом году НАПК взяло в проверку уже 177 деклараций чиновников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы