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НАЗК направило до суду 52 адмінпротоколи: у списку двоє народних депутатів

НАЗК направило до суду 52 адмінпротоколи: у списку двоє народних депутатів

Київ • УНН

 • 14778 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Національне агентство склало та направило до суду 52 адміністративних протоколи. Зокрема, складено адмінпротоколи щодо двох народних депутатів – члена фракції "Опозиційна платформа - За життя" Федіра Христенка та члена фракції "Слуга народу" Олександра Куницького. Про це інформує пресслужба НАЗК, передає УНН.

Цитата

“Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за минулий тиждень склало та направило до суду 52 адміністративних протоколи”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що через порушення порядку подання фінансової звітності політичних партій були складені протоколи щодо представників таких партій:
• “Республіканська християнська партія” (керівник — Микола Поровський );
• “Рух нових сил Михайла Саакашвілі” (координатор Ради — Сергій Гаркуша).

За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено та направлено до суду 45 протоколів щодо таких осіб:
• Федір Христенко, народний депутат України;
• Нонна Багмет, колишній в.о. начальника Головного управління ДПС у м. Києві (32 протоколи);
• Віталій Харченко, колишній голова Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (4 протоколи);
• Оксана Пирогова, начальник Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури Сумської області (2 протоколи);
• Євген Кондренко, заступник начальника відділу поліції — начальник слідчого відділу Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (2 протоколи);
• Олександр Куницький, народний депутат України (2 протоколи).

За ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин складено 5 адміністративних протоколів щодо таких осіб:
• Михайло Савостяник, колишній заступник начальника управління — начальник відділу Державної служби фінансового моніторингу України;
• Ярема Дуль, колишній начальник відділу Державної митної служби України (ДМС);
• Олександр Тимощук, начальник відділу іноваційного розвитку Державного агентства автомобільних доріг України;
• Надія Гой, начальник господарського відділу Господарського суду Тернопільської області;
• Артем Тарасенко, прокурор відділу Генеральної прокуратури України.

Доповнення

НАЗК розпочало повну перевірку ще 89 декларацій. Отже, у цьому році НАЗК узяло в перевірку вже 177 декларацій посадовців.

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