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Депутати, військові та судді: НАЗК почало перевірку декларацій ще 89 посадовців

Депутати, військові та судді: НАЗК почало перевірку декларацій ще 89 посадовців

Київ • УНН

 • 83607 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку ще 89 декларацій. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Цитата:

"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повну перевірку ще 89 декларацій. Отже, у цьому році НАЗК узяло в перевірку вже 177 декларацій посадовців", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Отже, НАЗК розпочало повну перевірку декларацій таких осіб:

За порядком черговості:

• Зорін Олександр Олексійович, заступник Міністра енергетики України
• Дядюра Ігор Григорович, заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
• Селецький Артур Миколайович, заступник Міністра освіти і науки України
• Гарбарук Ігор Миколайович, заступник Міністра освіти і науки України
• Єленіна Жанна Миколаївна, суддя Верховного Суду
• Ханова Раїса Федорівна, суддя Верховного Суду
• Шипуліна Тетяна Михайлівна, суддя Верховного Суду
• Кушнір Ігор Віталійович, суддя Верховного Суду
• Стратієнко Людмила Василівна, суддя Верховного Суду
• Бущенко Аркадій Петрович, суддя Верховного Суду
• Святська Олена Володимирівна, суддя Верховного Суду
• Ігнатенко Вадим Миколайович, суддя Верховного Суду
• Калараш Андрій Андрійович, суддя Верховного Суду
• Овсієнко Андрій Анатолійович, Голова Вищої ради правосуддя
• Забродський Михайло Віталійович, народний депутат України
• Іоффе Юлій Якович, народний депутат України
• Кицак Богдан Вікторович, народний депутат України
• Колихаєв Ігор Вікторович, народний депутат України (2019-2020)
• Літвінов Олександр Миколайович, народний депутат України
• Салійчук Олександр В’ячеславович, народний депутат України
• Циба Тетяна Вікторівна, народний депутат України
• Швець Сергій Федорович, народний депутат України
• Сирський Олександр Станіславович, Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України
• Воронченко Ігор Олександрович, Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України (2016-2020)
• Неїжпапа Олексій Леонідович, Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України
• Стоцька Марія Миколаївна, заступник керівника Державного управління справами
• Ващенко Костянтин Олександрович, Державний секретар Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

• Базанова Тетяна Василівна, заступник Голови Держводагентства
• Пляцко Андрій Валерійович, Перший заступник Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження
• Гвозденко Павло Валерійович, заступник Голови Державного агентства водних ресурсів України (2016-2020)
• Зелді Роберт Дезидерович, заступник Голови Державної митної служби України (2019-2020)
• Павловський Андрій Віталійович, заступник Голови Державної митної служби України
• Суворов Владислав Володимирович, заступник Голови Державної митної служби України
• Ставнійчук Катерина Михайлівна, Перший заступник Голови Державної служби України з безпеки на транспорті (2020)
• Загородній Володимир Петрович, Перший заступник Голови Державної регуляторної служби України
• Булатов Дмитро Сергійович, заступник Голови Державного агентства резерву України (поза штатом)
• Мельчуцький Олег Григорович, Перший заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій
• Орленко Ігор Миколайович, заступник Голови Державної фіскальної служби України
• Бурлай Євген Володимирович, заступник керівника Секретаріату Конституційного Суду України
• Янчук Антон Володимирович, Голова Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (2016-2019)

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• Сологуб Дмитро Романович, заступник Голови НБУ
• Холод Сергій Володимирович, заступник Голови НБУ (2018-2020)
• Мірошниченко Анатолій Миколайович, Перший заступник Голови Держгеокадастру
• Андрущак Анна Анатоліївна, заступник Голови Держпродспоживслужби
• Глотов Микола Сергійович, суддя Вищого антикорупційного суду
• Никифоров Андрій Сергійович, суддя Вищого антикорупційного суду
• Плакса Віра Іванівна, інспектор служби інспекторів Вищої ради правосуддя
• Осауленко Ольга Андріївна, інспектор служби інспекторів Вищої ради правосуддя
• Охріменко Руслана Володимирівна, інспектор служби інспекторів Вищої ради правосуддя
• Британчук Оксана Романівна, інспектор служби інспекторів Вищої ради правосуддя
• Коваленко Людмила Павлівна, інспектор служби інспекторів Вищої ради правосуддя
• Андрієвська Валентина Вікторівна, інспектор служби інспекторів Вищої ради правосуддя
• Івасюк Ігор Дмитрович, заступник Голови Вінницької облдержадміністрації
• Гайдай Сергій Володимирович, Голова Луганської облдержадміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації
• Стахевич Тетяна Вікторівна, заступник Голови Миколаївської облдержадміністрації
• Бабіч Богдан Юрійович, заступник Голови Полтавської облдержадміністрації
• Кирильчук Леонід Олексійович, Перший заступник Голови Волинської облдержадміністрації
• Савка Марія Володимирівна, Перший заступник Голови Івано-Франківської облдержадміністрації
• Івасик Василь Васильович, заступник Голови Івано-Франківської облдержадміністрації
• Фербей Євгеній Миколайович, заступник Голови Івано-Франківської облдержадміністрації
• Богданович Андрій Якович, заступник Голови Херсонської облдержадміністрації
• Козир Сергій В’ячеславович, заступник Голови Херсонської облдержадміністрації
• Чабан Вадим Іванович, заступник Голови Херсонської облдержадміністрації
• Москаленко Олександр Олександрович, заступник Голови Дніпропетровської облдержадміністрації
• Ванаш Денис Володимирович, заступник Голови Одеської облдержадміністрації
• Загайний Віталій Анатолійович, Перший заступник Голови Чернігівської облдержадміністрації
• Калінін Максим Віталійович, заступник Голови Кіровоградської облдержадміністрації
• Коцюба Олег Анатолійович, Перший заступник Голови Закарпатської облдержадміністрації
• Цвігун Віталій Борисович, заступник Голови Закарпатської облдержадміністрації
• Габінет Дмитро Анатолійович, Голова Хмельницької облдержадміністрації (2019-2020)
• Примуш Роман Борисович, Перший заступник Голови Хмельницької облдержадміністрації
• Лисюк Олексій Юрійович, заступник Голови Хмельницької облдержадміністрації
• Ситницька Оксана Анатоліївна, заступник Голови Хмельницької облдержадміністрації
• Безщасний Юрій Михайлович, заступник Голови Черкаської облдержадміністрації
• Ляшов Дмитро Олександрович, Перший заступник Голови Черкаської облдержадміністрації
• Кучер Олексій Володимирович, Голова Харківської облдержадміністрації (2019-2020)
• Тихонченко Руслан Сергійович, заступник голови Харківської облдержадміністрації
• Пастух Тарас Тимофійович, заступник голови Харківської облдержадміністрації
• Антонов Андрій Миколайович, заступник Голови Запорізької облдержадміністрації
• Тишечко Віталій Володимирович, заступник Голови Запорізької облдержадміністрації
• Грицьков Євгеній Володимирович, заступник голови Харківської облдержадміністрації
• Буйний Андрій Олександрович, заступник Голови Запорізької облдержадміністрації

За отриманими заявами про можливе недостовірне декларування:

• Копиленко Олександр Любимович, народний депутат України
• Бородуля Валентин Леонідович, генеральний директор Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №8" Дніпровської міської ради
• Бунакова Олена Анатоліївна, Головний спеціаліст відділу контролю на міському електричному транспорті та залізничному транспорті Управління державного контролю на наземному транспорті Державної служби з безпеки на транспорті
• Гриник Степан Ігорович, військовослужбовець ЗСУ
• Іванчук Олена Миколаївна, старший слідчий з особливо важливих справ ДФС України
• Шевчук Володимир Володимирович, депутат Оратівської районної ради
• Баранова Анна Василівна, начальник сектору Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Доповнення

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало проведення повних перевірок декларацій за новим Порядком перевірки. Перевірити планують декларації 88 посадових осіб.

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