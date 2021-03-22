НАЗК направило до суду 75 адмінпротоколів: у списку двоє керівників політичних партій та ексмер Чернівців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції за минулий тиждень склало та направило до суду 75 адміністративних протоколів. Зокрема, складено адмінпротоколи щодо двох керівників політичних партій та колишнього мера Чернівців Олексія Каспрука. Про це інформує пресслужба НАЗК, передає УНН.
Цитата
“Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за минулий тиждень склало та направило до суду 75 адміністративних протоколів”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що через порушення порядку подання фінансової звітності політичних партій були складені протоколи щодо представників таких партій:
• “ВАРТА (Всеукраїнський альянс регіональних і територіальних активістів)” (керівник — Сергій Рянкель);
• “Партія Ігоря Колихаєва “Нам тут жити!” (керівник — Геннадій Лагута).
За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено та направлено до суду 67 протоколів щодо таких осіб:
• Володимир Луговський, колишній в. о. начальника Головного управління Державної податкової служби в Житомирській області (26 протоколів);
• Катерина Колобкова, старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області (4 протоколи);
• Олексій Каспрук, колишній Чернівецькій міський голова;
• Анатолій Клименко, Павлівський сільський голова (2 протоколи);
• Ірина Жидченко, начальник Управління праці та соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (8 протоколів);.
• Юрій Якимишин, начальник Івано-Франківського управління Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області (24 протоколи);
• Петро Філіпчук, начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області (2 протоколи).
За ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин складено 4 адміністративних протоколи щодо таких осіб:
• Олександр Сидоренко, колишній слідчий слідчого відділення Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області. (2 протоколи);
• Володимир Гладинець, колишній начальник відділу митного оформлення № 4 митного посту “Вилок” Закарпатської митниці (2 протоколи);
• Євген Старенький, заступник начальника митного поста “Херсон” Чорноморської митниці Держмитслужби;
• Ігор Кашлюк, колишній прокурор відділу Прокуратури Тернопільської області.
Доповнення
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запрошує п’ятьох керівників політичних партій та народного депутата Максима Березіна для надання пояснень через можливі порушення законодавства.