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НАПК направило в суд 75 админпротоколов: в списке двое руководителей политических партий и экс-мер Черновцов

Киев  •  УНН

 • 13084 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции за неделю составило и направило в суд 75 административных протоколов. В частности, составлены админпротоколы касательно двух руководителей политических партий и бывшего мэра Черновцов Алексея Каспрука. Об этом сообщает пресс-службу НАПК, передает УНН.

Цитата

“Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) за прошедшую неделю составило и направило в суд 75 административных протоколов”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что за нарушение порядка представления финансовой отчетности политических партий были составлены протоколы в отношении представителей таких партий:

• “ВАРТА (Всеукраинский союз региональных и территориальных активистов)” (руководитель — Сергей Рянкель)
• “Партия Игоря Колихаева “Нам здесь жить!” (Руководитель — Геннадий Лагута).

По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлено и направлено в суд 67 протоколов в отношении таких лиц:

• Владимир Луговской, бывший и. о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Житомирской области (26 протоколов);
• Екатерина Колобкова, старший следователь отдела по расследованию преступлений общеуголовной направленности следственного управления Главного управления Национальной полиции в Черкасской области (4 протокола);
• Алексей Каспрук, бывший Черновицкий городской голова;
• Анатолий Клименко, Павловский сельский голова (2 протокола);
• Ирина Жидченко, начальник Управления труда и социальной защиты населения Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации (8 протоколов);
• Юрий Якимишин, начальник Ивано-Франковского управления Главного управления Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области (24 протокола);
• Петр Филипчук, начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Волынской области (2 протокола).

По признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлено 4 административных протокола в отношении таких лиц:

• Александр Сидоренко, бывший следователь следственного отделения Роменского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области (2 протокола);
• Владимир Гладинец, бывший начальник отдела таможенного оформления № 4 таможенного поста “Вилок” Закарпатской таможни (2 протокола);
• Евгений Старенький, заместитель начальника таможенного поста “Херсон” Черноморской таможни Гостаможслужбы;
• Игорь Коклюш, бывший прокурор отдела прокуратуры Тернопольской области.

Дополнение

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приглашает пятерых руководителей политических партий и народного депутата Максима Березина для дачи объяснений из-за возможных нарушений законодательства.

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