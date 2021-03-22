НАЗК викликало для пояснень п'ятьох керівників партій і нардепа

Цитата:

“НАЗК протягом поточного тижня (з 22 по 26 березня 2021 року) запрошує 11 осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Законів України “Про запобігання корупції” та “Про політичні партії в Україні”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

У зв’язку з несвоєчасним поданням декларації запрошуються:



Михайло Савостяник, колишній начальник відділу Держфінмоніторингу.



Олена Стеценко, заступник директора департаменту — начальник відділу Державної аудиторської служби України.



Для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошуються:



Віталій Харченко, колишній голова Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.



Максим Березін, народний депутат України.



Валентин Озерян, колишній начальник відділу нагляду в промисловості та за об’єктами підвищеної небезпеки Криворізького гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.



Олександр Жила, колишній заступник начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Черкаській області.



Щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, для надання пояснень запрошуються такі представники політичних партій:



Микола Поровський, (“Республіканська Християнська партія);



Сергій Гаркуша, (“Рух нових сил Михайла Саакашвілі”);



Олег Авер’янов, (“Радикальна партія Олега Ляшка”);



Микола Габер, (“Патріотична партія України”);



Степан Брацюнь, (“Конгрес українських націоналістів”).



Доповнення

На початок лютого НАЗК перевірило вже 522 звіти політичних партій, поданих за 2020 рік, що становить понад 90% від загальної кількості поданих звітів.