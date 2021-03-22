НАЗК викликало для пояснень п'ятьох керівників партій і нардепа
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запрошує п'ятьох керівників політичних партій та народного депутата Максима Березіна для надання пояснень через можливі порушення законодавства. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу агентства.
Цитата:
“НАЗК протягом поточного тижня (з 22 по 26 березня 2021 року) запрошує 11 осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Законів України “Про запобігання корупції” та “Про політичні партії в Україні”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
У зв’язку з несвоєчасним поданням декларації запрошуються:
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- Михайло Савостяник, колишній начальник відділу Держфінмоніторингу.
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- Олена Стеценко, заступник директора департаменту — начальник відділу Державної аудиторської служби України.
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Для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошуються:
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- Віталій Харченко, колишній голова Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.
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- Максим Березін, народний депутат України.
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- Валентин Озерян, колишній начальник відділу нагляду в промисловості та за об’єктами підвищеної небезпеки Криворізького гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.
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- Олександр Жила, колишній заступник начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Черкаській області.
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Щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, для надання пояснень запрошуються такі представники політичних партій:
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- Микола Поровський, (“Республіканська Християнська партія);
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- Сергій Гаркуша, (“Рух нових сил Михайла Саакашвілі”);
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- Олег Авер’янов, (“Радикальна партія Олега Ляшка”);
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- Микола Габер, (“Патріотична партія України”);
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- Степан Брацюнь, (“Конгрес українських націоналістів”).
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Доповнення
На початок лютого НАЗК перевірило вже 522 звіти політичних партій, поданих за 2020 рік, що становить понад 90% від загальної кількості поданих звітів.