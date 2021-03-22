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НАПК вызвало для объяснений пятерых руководителей партий и нардепа

НАПК вызвало для объяснений пятерых руководителей партий и нардепа

Киев  •  УНН

 • 13654 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приглашает пятерых руководителей политических партий и народного депутата Максима Березина для дачи объяснений из-за возможных нарушений законодательства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу агентства.

Цитата:

"НАПК в течение текущей недели (с 22 по 26 марта 2021 года) приглашает 11 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине", - говорится в сообщении.

Детали

В связи с несвоевременным представлением декларации приглашаются:

  • Михаил Савостяник, бывший начальник отдела Госфинмониторинга.
  • Елена Стеценко, заместитель директора департамента - начальник отдела Государственной аудиторской службы Украины.

Для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашаются:

  • Виталий Харченко, бывший председатель Николаевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины.
  • Максим Березин, народный депутат Украины.
  • Валентин Озерян, бывший начальник отдела надзора в промышленности и по объектам повышенной опасности Криворожского горнопромышленного управления Главного управления Гоструда в Днепропетровской области.
  • Александр Жила, бывший заместитель начальника отдела расследования преступлений общеуголовной направленности следственного управления ГУНП в Черкасской области.

Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, для дачи объяснений приглашаются такие представители политических партий:

  • Николай Поровский, ("Республиканская Христианская партия")
  • Сергей Гаркуша, ("Движение новых сил Михаила Саакашвили")
  • Олег Аверьянов, ("Радикальная партия Олега Ляшко")
  • Николай Габер, ("Патриотическая партия Украины")
  • Степан Брацюнь, ("Конгресс украинских националистов").

Дополнение

На начало февраля НАПК проверило уже 522 отчета политических партий, представленных за 2020 год, что составляет более 90% от общего количества поданных отчетов.

Украинские Национальные Новости

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