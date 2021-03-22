НАПК вызвало для объяснений пятерых руководителей партий и нардепа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приглашает пятерых руководителей политических партий и народного депутата Максима Березина для дачи объяснений из-за возможных нарушений законодательства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу агентства.
Цитата:
"НАПК в течение текущей недели (с 22 по 26 марта 2021 года) приглашает 11 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине", - говорится в сообщении.
Детали
В связи с несвоевременным представлением декларации приглашаются:
-
- Михаил Савостяник, бывший начальник отдела Госфинмониторинга.
-
- Елена Стеценко, заместитель директора департамента - начальник отдела Государственной аудиторской службы Украины.
-
Для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашаются:
-
- Виталий Харченко, бывший председатель Николаевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины.
-
- Максим Березин, народный депутат Украины.
-
- Валентин Озерян, бывший начальник отдела надзора в промышленности и по объектам повышенной опасности Криворожского горнопромышленного управления Главного управления Гоструда в Днепропетровской области.
-
- Александр Жила, бывший заместитель начальника отдела расследования преступлений общеуголовной направленности следственного управления ГУНП в Черкасской области.
-
Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, для дачи объяснений приглашаются такие представители политических партий:
-
- Николай Поровский, ("Республиканская Христианская партия")
-
- Сергей Гаркуша, ("Движение новых сил Михаила Саакашвили")
-
- Олег Аверьянов, ("Радикальная партия Олега Ляшко")
-
- Николай Габер, ("Патриотическая партия Украины")
-
- Степан Брацюнь, ("Конгресс украинских националистов").
-
Дополнение
На начало февраля НАПК проверило уже 522 отчета политических партий, представленных за 2020 год, что составляет более 90% от общего количества поданных отчетов.