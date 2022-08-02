Называйте вещи своими именами: Латвия призывает признать россию государством-спонсором терроризма
Киев • УНН
КИЕВ. второе августа. УНН. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, пишет УНН.
Детали
В интервью изданию Politico, он также снова призвал к дальнейшей изоляции россии в международном масштабе.
"Мы видим всю жестокость российских сил, которые на самом деле во многом напоминают ИГИЛ, которую мы всегда называли террористической организацией", – сказал он.
"Давайте называть вещи своими именами".
Он также призвал другие страны помочь Украине, заявив, что "единственный способ двигаться вперед – это усилить текущую стратегию, которая заключается в поддержке Украины, направлении дополнительной военной помощи".
Ринкевичс также призвал к конфискации активов российского правительства и ограничений на выдачу виз россиянам, за исключением гуманитарных.
"Общество должно это почувствовать", - сказал Ринкевичс, заявив, что большая часть россиян поддерживает политику кремля.
"Если мы осуждаем такие страны, как Иран, – сказал Ринкевич, – россия ничем не отличается".
Дополнение
Киев также обратился к западным партнерам с просьбой признать россию "террористическим государством".
Замечания Ринкевичса прозвучали после того, как "Газпром" объявил в субботу, что приостанавливает поставки газа в Латвию за нарушение условий контракта.