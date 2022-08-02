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Називайте речі своїми іменами: Латвія закликає визнати росію державою-спонсором тероризму

Називайте речі своїми іменами: Латвія закликає визнати росію державою-спонсором тероризму

Київ • УНН

 • 84393 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, пише УНН.

Деталі

В інтерв'ю виданню Politico, він також знову закликав до подальшої ізоляції росії у міжнародному масштабі.

"Ми бачимо всю жорстокість російських сил, які насправді багато в чому нагадують ІДІЛ, яку ми завжди називали терористичною організацією", - сказав він.

"Давайте називати речі своїми іменами".

Він також закликав інші країни допомогти Україні, заявивши, що "єдиний спосіб рухатися вперед – це посилити поточну стратегію, яка полягає у підтримці України, надсиланні додаткової військової допомоги".

Рінкевичс також закликав до конфіскації активів російського уряду та обмежень на видачу віз росіянам, за винятком гуманітарних.

"Суспільство має це відчути", - сказав Рінкевичс, заявивши, що більша частина росіян підтримує політику кремля.

"Якщо ми засуджуємо такі країни, як Іран, - сказав Рінкевич, - росія нічим не відрізняється".

Доповнення

Київ також звернувся до західних партнерів із проханням визнати росію "терористичною державою".

Зауваження Рінкевичса пролунали після того, як "Газпром" оголосив в суботу, що призупиняє постачання газу до Латвії за порушення умов контракту.

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