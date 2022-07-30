"Газпром" заявив про припинення поставок газу до Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Російський "Газпром" заявив, що сьогодні припинив постачання до Латвії, пояснення - "через порушення умов відбору", передає УНН.
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"Сьогодні ПАТ "Газпром" припинило постачання газу до Латвії в межах липневої заявки у зв'язку з порушенням умов відбору газу", - йдеться у заяві російської компанії.
Деталі
Цей крок було зроблено наступного дня після того, як латвійська енергетична компанія Latvijas Gaze заявила, що купує газ у росії та платить у євро, а не в рублях, як це вимагає рф під час торгівлі з "Газпромом". Голова компанії Айгарс Калвітіс сказав, що газ не купується у російського державного гіганта "Газпром", але відмовився розкрити назву постачальника, посилаючись на "комерційну інформацію".
Латвія, як і Литва та Естонія, припинила імпорт російського газу на початку квітня.
Доповнення
Міністр економіки Латвії Яніс Віттенберг заявив, що уряд погодився припинити використання російського газу з 1 січня 2023 року.