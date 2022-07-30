"Газпром" заявил о прекращении поставок газа в Латвию

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"Сегодня ПАО "Газпром" прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки, в связи с нарушением условий отбора газа", – говорится в заявлении российской компании.

Детали

Этот шаг был сделан на следующий день после того, как латвийская энергетическая компания Latvijas Gaze заявила, что покупает газ у россии и платит в евро, а не в рублях, как это требует рф во время торговли с "Газпромом". Глава компании Айгарс Калвитис сказал, что газ не покупается у российского государственного гиганта "Газпром", но отказался раскрыть название поставщика, ссылаясь на "коммерческую информацию".

Латвия, как и Литва и Эстония, прекратила импорт российского газа в начале апреля.

Дополнение

Министр экономики Латвии Янис Виттенберг заявил, что правительство согласилось прекратить использование российского газа с 1 января 2023 года.