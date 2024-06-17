Бывшему государственному эксперту Министерства образования и науки Украины сообщили о подозрении за то, что он называл современную Украину "колонией" запада и высмеивал ее независимость. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

Правонарушитель называл современную Украину "колонией" запада и высмеивал ее независимость. Фигурант выложил сообщение в фейсбуке, который призывал к разжиганию национальной вражды. За содеянное мужчине грозит до трех лет лишения свободы, - говорится в сообщении.

Детали

Следователи Подольского управления полиции осуществляют досудебное расследование по факту публикации бывшего государственного эксперта Министерства образования и науки Украины на его личной странице в фейсбуке.

В своей заметке 34-летний автор поста высказывал мнение о том, что выход Украины из состава ссср стал для украинцев ошибкой, поскольку страна стала "колонией" Запада и потеряла свою независимость. Кроме того, подозреваемый указывал гражданам на их ложные ожидания на светлое будущее, а также называл их "непутевыми" и такими, которые "не заслуживают жизни".

Согласно проведенной судебной экспертизе, такие утверждения унижают национальную честь и достоинство украинцев, а также направлены на разжигание национальной вражды.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной, принадлежности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Досудебное расследование продолжается.

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