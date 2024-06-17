Називав сучасну Україну "колонією" Заходу: колишньому державному експерту МОН повідомили про підозру
Київ • УНН
Колишньому державному експерту Міністерства освіти і науки України повідомлено про підозру за те, що він називав сучасну Україну "колонією" Заходу і висміював її незалежність, йому загрожує до трьох років позбавлення волі за розпалювання національної ворожнечі.
Колишньому державному експерту Міністерства освіти і науки України повідомили про підозру за те, що він називав сучасну Україну "колонією" заходу та висміював її незалежність. Про це повідомляє Нацполіція України, пише УНН.
Правопорушник називав сучасну Україну "колонією" заходу та висміював її незалежність. Фігурант виклав допис у фейсбуці, який закликав до розпалювання національної ворожнечі. За скоєне чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі,
Деталі
Слідчі Подільського управління поліції здійснюють досудове розслідування за фактом публікації колишнього державного експерта Міністерства освіти та науки України на його особистій сторінці у фейсбуці.
У своєму дописі 34-річний автор посту висловлював думку про те, що вихід України зі складу срср став для українців помилкою, оскільки країна стала "колонією" заходу й втратила свою незалежність. Крім того, підозрюваний вказував громадянам на їх хибні очікування на світле майбутнє, а також називав їх "недолугими" та такими, що "не заслуговують на життя".
Згідно із проведеною судовою експертизою, такі твердження принижують національну честь та гідність українців, а також спрямовані на розпалювання національної ворожнечі.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх національної, належності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.
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