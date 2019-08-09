Самый высокий уровень пожарной опасности объявили по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Самый высокий уровень пожарной опасности объявлен в ряде областей Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 9 августа в Хмельницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - отметили в ведомстве.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, в Украине 9 августа пройдут дожди, температура воздуха днем местами достигать 32 градусов тепла.