Найвищий рівень пожежної небезпеки оголосили по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Найвищий рівень пожежної небезпеки оголосили у низці областей України. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 9 серпня у Хмельницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - зазначили у відомстві.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, в Україні 9 серпня дощитиме, температура повітря вдень місцями сягатиме 32 градусів тепла.