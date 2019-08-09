Сьогодні в Україні до 32 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. В Україні у п'ятницю, 9 серпня, дощитиме, температура повітря вдень місцями сягатиме 32 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"9 серпня вночі у центральних областях, на півночі Лівобережжя та Одещині, вдень в Україні місцями невеликий короткочасний дощ, гроза", - зазначили синоптики.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 24-29°, у південній частині подекуди 30-32°.
Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода до кінця тижня.