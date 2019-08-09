Сегодня в Украине до 32 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Украине в пятницу, 9 августа, пройдут дожди, температура воздуха днем местами будет достигать 32 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"9 августа ночью в центральных областях, на севере Левобережья и в Одесской области, днем в Украине местами небольшой кратковременный дождь, гроза", - отметили синоптики.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 24-29°, в южной части местами 30-32°.
Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода до конца недели.