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Самый высокий уровень пожарной опасности объявили по Украине

Киев • УНН

 • 8985 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В Украине в ближайшие несколько дней будет преобладать самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Самый высокий уровень пожарной опасности объявили по Украине

"По прогнозу Укргидрометцентра, 25-27 июня в Украине, кроме западных и большинства районов Житомирской области, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

По Киеву и Киевской области 25-27 июня, как отмечается, также сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, 25 июня по Украине 34 градуса тепла.

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